Serie A, DIRETTA Parma-Roma: la cronaca LIVE

Asromalive.it seguirà in tempo reale la partita dello stadio Ennio Tardini

Rispondere alla vittoria della Juventus e mettere pressione al Milan, impegnato alle 20.45 contro l’Atalanta. Questa è la missione della Roma e per portarla a termine c’è un solo modo: battere il Parma allo stadio Tardini e centrare la terza vittoria consecutiva in campionato.

Una partita che nasconde più insidie di quello che si pensa, vista la grande organizzazione difensiva della squadra di Cuesta, che giocherà libera da pressioni avendo conquistato la salvezza già da settimane. Rientrato l’allarme El Shaarawy, Gian Piero Gasperini avrà la rosa quasi al completo, eccezion fatta per Dovbyk, Pellegrini e Zaragoza.

I padroni di casa hanno invece perso Bernabé per infortunio. Tutto pronto, dunque, per il fischio d’inizio della partita della trentaseiesima giornata di Serie A, che Asromalive.it seguirà in tempo reale.

Formazioni ufficiali Parma-Roma

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Elphege. All. Cuesta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

ARBITRO: Chiffi della sezione di Padova