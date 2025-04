20 milioni e rivoluzione tripla a centrocampo, arriva la sentenza dei Friedkin: ecco il nome a sorpresa per il calciomercato della Roma

La Roma continua la sua corsa verso un posto nella prossima Champions League, mantenendo viva la speranza nonostante il recente pareggio contro la Juventus. L’1-1 di domenica ha evidenziato la determinazione della Roma nel competere per un posto tra le prime quattro, con una risposta immediata e un atteggiamento importante da parte di Shomurodov e colleghi che, al netto di qualche recriminazione, hanno comunque affrontato l’ennesima gara di questa stagione sotto Ranieri con dedizione, attenzione e pragmatismo.

Attualmente, la Roma si trova al settimo posto con 53 punti, a tre lunghezze dalla Juventus, che occupa la quinta posizione. Con otto partite rimanenti, la competizione per i posti in Champions è intensa, coinvolgendo sei squadre in lotta per due posti disponibili. ​ Il cammino della Roma verso la Champions non si presenta semplice.

Oltre alla recente sfida con la Juventus, i giallorossi dovranno affrontare avversari di alto livello nelle prossime settimane, tra cui Inter, Atalanta, Fiorentina, Milan e il derby con la Lazio. Queste partite saranno decisive per determinare il destino europeo della squadra. ​In questo contesto, la dirigenza romanista è chiamata a bilanciare l’impegno sul campo con le strategie di mercato, al fine di costruire una squadra competitiva sia per il presente che per il futuro.

Calciomercato Roma, colpo da 20 milioni targato Friedkin: occhi su Neil del Sunderland

Sul fronte del mercato, la Roma sta valutando attentamente il profilo di Dan Neil, capitano del Sunderland. Il 23enne centrocampista, capace di ricoprire diversi ruoli in mediana, ha attirato l’attenzione non solo della Roma, ma anche di Everton e West Ham. Secondo quanto emerso da fonti vicine a TEAMtalk, l’Everton avrebbe manifestato un interesse concreto per l’acquisizione del centrocampista e capitano del Sunderland, già in occasione della sessione di mercato invernale.

Tale interesse potrebbe riaccendersi con decisione nel corso della prossima estate, parallelamente all’attenzione mostrata dalla Roma e da altri club della Premier League, tra cui il West Ham United. L’Everton, recentemente passato sotto il controllo dei Friedkin appare intenzionato a sostenere in maniera significativa l’operato dell’allenatore David Moyes nella prossima finestra di mercato.

L’interesse della Roma nei confronti di Neil non deve tuttavia essere sottovalutato. Il club giallorosso avrebbe individuato il calciatore nel corso dell’osservazione tecnica condotta su Enzo Le Fée, centrocampista attualmente in prestito proprio al Sunderland. Nell’eventualità in cui Leandro Paredes dovesse lasciare la capitale, ipotesi rafforzata dalle recenti voci su un possibile ritorno al Boca Juniors, Neil potrebbe rappresentare una soluzione di medio-lungo termine.

Inoltre, l’incertezza che aleggia sul futuro di altri centrocampisti romanisti, quali Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, impone alla dirigenza capitolina un’attenta riflessione strategica. Il trasferimento di Neil è tuttavia subordinato a due variabili fondamentali: l’eventuale promozione del Sunderland in Premier League e la possibilità che il club riesca a prolungare il contratto del calciatore, attualmente valido fino all’estate del 2026. La valutazione del cartellino di Neil si attesta attorno ai 15–20 milioni di sterline.