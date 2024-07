Dovbyk alla Roma con lo sconto: l’accordo è blindato

Calciomercato Roma, dopo Soulé cresce la fiducia per un altro innesto. Trovato l’accordo con il giocatore. Pressing di Ghisolfi

Dopo Soulé, atteso ormai nelle prossime ore a Roma, il club giallorosso vuole regalare a Daniele De Rossi anche l’attaccante. Ovviamente lo si vuole inserire in gruppo prima dell’inizio della seconda parte del ritiro, nel quale il club sarà impegnato in Inghilterra. Poi il ritorno e l’inizio ufficiale della stagione. Ormai sulle date non ci sono più dubbi.

Viste le difficoltà per arrivare a Sorloth – e non solo, perché Dovbyk l’anno scorso è stato il capocannoniere della Liga spagnolo – Ghisolfi ha tentato l’inserimento last minute per l’attaccante ucraino del Girona. E adesso la situazione è abbastanza calda, così come riportato anche in questi minuti dalla direttrice di calciomercato.it Eleonora Trotta. Che ha scritto questo sul proprio profilo X.

Calciomercato Roma, fiducia per Dovbyk

“Dovbyk, fiducia in crescita anche per l’accordo con il Girona. La Roma è convinta di chiudere e, per questo, vuole definire tutto in queste ore. Al club spagnolo circa 33 milioni di euro, mentre per l’attaccante è pronto un contratto da circa 3 milioni di euro a stagione”. Insomma, ormai è l’ucraino il primo obiettivo di Ghisolfi, che potrebbe prendere un corazziere lì davanti.

De Rossi così si ritroverebbe con un attaccante di peso, da mettere in mezzo a Dybala da un lato e a Soulé dall’altro. Due giocatori forte tecnicamente pronti a servire un compagno di reparto fisicamente importante. Ma anche lo stesso Dovbyk, appunto per la sua stazza, potrebbe aprire degli spazi importanti per gli inserimenti degli esterni. Insomma, la Roma nuova sta prendendo davvero forma.