Lazio-Roma, lesione UFFICIALE: salta il derby

Lazio-Roma, arriva la diagnosi UFFICIALE: salta il derby visto che c’è la lesione. Gli esami strumentali hanno rimandato questo esito

Manca poco al derby. Domenica sera all’Olimpico la Lazio “ospita” la Roma. Una gara che vale moltissimo e non solo per quelli che di solito sono gli sfottò cittadini: questa volta c’è una classifica cortissima. Chi perde è praticamente fuori dalla lotta alla prossima Champions League.

I giallorossi di Ranieri hanno la possibilità – purtroppo – di preparare al meglio la gara visto che non ci sono sfide di Europa League da affrontare in mezzo alla settimana. La Lazio invece giovedì sera andrà a giocare in trasferta contro il Bodo quindi avrà solamente un allenamento il venerdì, e uno il sabato, per iniziare a pensare alla stracittadina. Ma questo sappiamo benissimo che in un match del genere poco importa: quando c’è un derby le squadre trovano sempre quelle energie che mancano. E questo ovviamente la Roma lo deve tenere in considerazione. Visto che c’è Ranieri si è sereni dalle parti di Trigoria.

Lazio-Roma, lesione per Tavares: salta il derby

Intanto, la Lazio, ha perso sicuramente quello che è stato fino ad oggi uno dei migliori nella stagione. Sì, è ufficiale infatti la diagnosi per Nuno Tavares. L’esterno difensivo ha riportato una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra e quindi non sarà del match. Non ci sarà giovedì e non ci sarà nemmeno domenica.

Per Baroni è sicuramente una perdita importante. Ma sappiamo benissimo che non è minimamente paragonabile a quella di Ranieri che ha perso Dybala da qui al termine della stagione. Non si conoscono i tempi di recupero di Tavares e sinceramente poco importa arrivati a questo punto. La cosa certa è che non ci sarà domenica sera. Si profila, quindi, un rientro dal primo minuto di Pellegrini da poco rimesso dentro la lista di Serie A dal tecnico biancoceleste. Vedremo.