Dalla Roma alla Juve, tifosi sotto choc: ecco il nuovo allenatore

Le prossime settimane saranno caratterizzate da una particolare frenesia per quanto concerne gli inevitabili cambi di panchina in Serie A

L’invito per il valzer di panchine tanto chiacchierato nelle scorse settimane è stato spedito sostanzialmente a tutte le big della massima lega italiana, che ad inizio stagione 25/26 si troveranno con assetti e caratteristiche tecnico-tattiche presumibilmente ben diverse da quelle attuali.

Neanche le prime tre della classe (Atalanta, Napoli e Inter), seppur per motivi diversi, possono dirsi realmente certe di non accogliere un nuovo allenatore a fine stagione in corso, il che, inevitabilmente, si prepara a causare un effetto domino sulle restanti big nostrane. Vi è poi il tema relativo al rientro dei cervelli, dato che vi sono diversi allenatori di pregio attualmente fermi ai box o impegnati in altre leghe il cui ritorno in Serie A appare più probabile che mai.

Basti pensare a Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Roberto De Zerbi, Carlo Ancelotti, Farioli, Roberto Mancini e Stefano Pioli, tutti al centro dei riflettori e citati senza soluzione di continuità durante le varie speculazioni in merito al sopracitato valzer di panchine.

Se è probabile che anche i club più efficaci dell’annata cambino il proprio assetto, figuriamoci per le varie delusioni della stagione come la Juventus di Thiago Motta, il Milan di Conceicao e Fonseca o la Roma di De Rossi e Juric (proiettata verso vette di rendimento altissime da Ranieri, il quale, tuttavia, ha dichiarato apertamente di voler abbandonare il ruolo di tecnico una volta per tutte). Emergono in tal senso novità di rilievo.

Juve, addio Tudor e niente Conte? In pole position Pioli e Gasperini

Svariati tecnici in orbita intorno al pianeta Juventus sono i medesimi attualmente chiacchierati tra i vicoli della città eterna e, di conseguenza, ogni novità relativa ad una delle panchine di Juve e Roma si ripercuote inevitabilmente sull’altra. Ecco che, in tal senso, colpiscono le ultime notizie relative alla possibile permanenza di Antonio Conte in terra partenopea, che costringerebbe la Juventus a virare sulle altre alternative segnate sui taccuini dei vertici bianconeri.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per sopperire al mancato approdo della concretezza di Antonio Conte, la Vecchia Signora vorrebbe optare o per la frizzante proposta offensiva di Gian Piero Gasperini o per la rassicurante calma gestionale di Stefano Pioli. Come sopraddetto, entrambi i due nomi citati sono segnati anche sul taccuino della dirigenza della Roma, il che lega inevitabilmente il destino dei bianconeri a quello dei giallorossi.