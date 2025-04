20 milioni per l’erede di Hummels: arriva dalla Spagna

Il calciomercato estivo dell’As Roma sarà indubbiamente caratterizzato da una serie di profondi cambiamenti. Ecco le ultime

Se fino a qualche mese fa l’idea era quella di ritirarsi per “conoscere il mondo”, l’impresa compiuta dentro i cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini non sembrerebbe esattamente il modo migliore per Sir Claudio Ranieri di allontanarsi dall’affascinante ma prosciugante mondo del calcio.

Difatti per l’eroe di Leicester quella in corso è senza dubbio alcuno una delle stagioni più impegnative della sua intera carriera da allenatore, anche e soprattutto a causa del frammentato assetto dirigenziale giallorosso che lo ha costretto a dividersi equamente tra il ruolo di allenatore e quello di dirigente.

A Ranieri sono toccati gli straordinari e, adesso, il messaggio restituito durante la tanto discussa intervista di Buffon è stato chiaro: il prossimo anno Sir Claudio vuole godersi un meritato riposo. Una decisione che non significa abbandonare definitivamente il mondo del calcio e la capitale, dato che, come da accordi, il tecnico nato e cresciuto a Testaccio continuerà a collaborare con la Roma nelle vesti di dirigente o consulente.

Ciò che è certo, comunque, è che Ranieri sarà fondamentale per porre le basi della prossima stagione, vista la sua fine conoscenza della piazza romana, della rosa attualmente a disposizione e delle conseguenti esigenze della società. Il tecnico romano classe 1951 è attualmente la figura che racchiude tutto lo scibile necessario a compiere decisioni in termini di entrata e uscita per il mercato estivo, dato che, oltre a quanto detto, i Friedkin gli hanno anche assegnato il compito di scegliere il prossimo allenatore giallorosso, il che vuol dire che Sir Claudio sarà anche a conoscenza delle velleità tecnico-tattiche del prossimo tecnico capitolino. Emergono in tal senso novità di rilievo su uno dei ruoli più discussi tra i corridoi di Trigoria.

Roma, si complica la corsa a Eric Garcia: due club della Liga in pressing

Mats Hummels ha annunciato il proprio ritiro dal calcio e, mentre il popolo giallorosso si continua a chiedere se il prossimo tecnico della Roma opterà per la difesa a tre o a quattro, quello che appare evidente è che i giallorossi dovranno sostituire l’ex capitano del Borussia Dortmund.

Se è vero che Evan Ndicka rappresenta oramai una certezza difficile da scalfire e Victor Nelsson ha restituito sensazioni a dir poco positive nelle sue brevi apparizioni sul rettangolo verde, vi è anche da considerare come i giallorossi non potranno di certo affrontare un’intera stagione facendo affidamento su questi due elementi e un Gianluca Mancini costantemente sul filo del rasoio a causa di un’annosa pubalgia.

Ecco che, negli scorsi mesi, sul taccuino dei vertici giallorossi era comparso un nome il cui nome è recentemente riemerso in occasioni alcuni ragionamenti sul calciomercato europeo. Il profilo in questione risponde al nome di Eric Garcia, il cui rendimento sotto la gestione Flick è andato esponenzialmente migliorando.

Il centrale difensivo classe 2001, non avendo conquistato un posto da titolare, potrebbe abbandonare i blaugrana nel corso della prossima estate e, secondo quanto riportato da Fichajes, sulle sue tracce vi sarebbero Real Sociedad e Girona. Si tratta di un calciatore particolarmente versatile, capace anche di spaziare in zone leggermente più avanzate per far valere una tecnica encomiabile per il ruolo occupato.