Roma senza pace, UFFICIALE: infortunio e nuova operazione

Roma senza pace: UFFICIALE. Un nuovo infortunio con annessa operazione mette a rischio il finale di stagione. C’è la nota del club

Sono stati molteplici gli infortuni che la Roma ha dovuto affrontare nel corso di questa stagione. E, come Roma, intendiamo non solo la Prima Squadra, quella allenata da Claudio Ranieri, ma anche la Primavera e quella Femminile. Le principali insomma.

Ovvio che l’interesse maggiore in tutto questo tempo, soprattutto nell’ultimo periodo, è stato sulle condizioni di Paulo Dybala che come sappiamo ha chiuso in anticipo la propria annata. Ma ci sono anche altri elementi, assai più giovani della Joya, che devono combattere contro la sfortuna. Ad esempio, nella Femminile tornando al discorso di prima, Lukasova e Valdezate hanno subito la rottura del legamento crociato all’inizio dell’anno, Greggi invece si è infortunata alla spalla e anche lei ha chiuso di fatto il suo campionato con il serio rischio di dover saltare anche gli Europei in programma il prossimo luglio in Svizzera. Detto questo, qui parliamo di un altro infortunio con annessa operazione.

Nuovo infortunio Roma: Litti si è già operato

“In data odierna, presso Klinik Gut di St. Moritz – ha comunicato ufficialmente la Roma – il calciatore Marco Litti è stato sottoposto dal Prof. Ahlbaeumer, e alla presenza del medico sociale, ad intervento chirurgico in artroscopia di riparazione della lesione di Bankart e ricostruzione della lesione HAGL alla spalla sinistra. Il calciatore verrà dimesso nella giornata di giovedì e inizierà il protocollo riabilitativo”.

Litti, che gioca nella squadra allenata da Falsini, vale a dire la Primavera, è un esterno sinistro a tutta fascia (può giocare in tutte le zone del campo da quel lato) che nel corso di questa annata ha collezionato 22 presenze. Classe 2006, la Roma lo ha preso nell’estate del 2022 dal Lecce. Da parte di tutta la redazione di Asromalive.it i migliori auguri per un recupero veloce e senza nessuna complicazione.