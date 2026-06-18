Adeyemi al posto di Greenwood: doppio intreccio Roma

L’attaccante tedesco ha già deciso di lasciare il Borussia Dortmund, l’intrigo di calciomercato è servito

Dopo una stagione in chiaroscuro (appena 10 gol segnati in tutte le competizioni), Karim Adeyemi ha dovuto metabolizzare la delusione per la mancata convocazione ai Mondiali. La Germania ha deciso di fare a meno di lui e molto presto lo stesso epilogo ci sarà anche al Borussia Dortmund. A meno di clamorosi colpi di scena sul fronte rinnovo, il 24enne di Monaco di Baviera ha già deciso di lasciare i gialloneri, ad un solo anno dalla scadenza contrattuale.

Il destino dell’ex Salisburgo è destinato a condizionare anche il calciomercato della Roma. Il BVB non a caso ha messo nel mirino anche Matias Soulé per rinforzare le fasce d’attacco, puntando su un mancino che parta da destra, proprio come Adeyemi. Come è noto, i giallorossi chiedono almeno 35-40 milioni di euro per il 23enne argentino, ma gli intrecci con il mercato capitolino non sono finiti qui.

Secondo Transferfeed, infatti, vista la necessità di rinforzare le fasce d’attacco, il Fenerbahçe avrebbe deciso di virare sull’ala del Borussia, mollando così la presa su Greenwood, sogno di mercato di Gian Piero Gasperini. La richiesta iniziale del club tedesco è fissata in 35 milioni, ma il prezzo potrebbe scendere vista la situazione contrattuale del calciatore.