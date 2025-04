Trump all’attacco, i Friedkin pagano dazio: rivoluzione Roma

Trump all’attacco e anche i Friedkin pagano dazio. Rivoluzione Roma. Anche se dall’Inghilterra sono convinti che possono essere buone notizie

In questo periodo, soprattutto al di là dell’Oceano, si parla solamente di una cosa. Beh, non se ne parla solamente negli Stati Uniti, ma anche in Europa quelli che capiscono qualcosa di economia, sono molto preoccupati da quelli che sono i dazi che Trump ha deciso di mettere per tutti quei prodotto importati in America.

Di questa storia, comunque, è meglio che ne parlino chi ne capisce davvero, noi non ci addentreremo mai in un discorso del genere. Ma c’è un pero: i proprietari della Roma – così come quelli dell’Everton in Premier League – sono i Friedkin, americani ovviamente, che hanno dall’altra parte del mondo quegli interessi che servono per cercare anche di trovare dei risultati sportivi e non solo in Europa. Tenendo il discorso fermo all’Everton, ma che di striscio e forse non solo riguarda anche i giallorossi, FootballInsider spiega che i Friedkin hanno avuto “uno choc” vista la situazione tariffaria che Trump ha deciso di imporre con una legge. Ma questo potrebbe anche aiutare i due club.

I dazi di Trump in aiuto dell’Everton?

“Una delle loro attività principali è la vendita di auto straniere negli stati del Golfo d’America. Sappiamo che le tariffe che verranno applicate ai veicoli stranieri negli Stati Uniti sono enormi e questo è destinato ad avere un impatto sul loro core business”. Quindi, gli affari con il loro Paese d’origine, potrebbero subire e subiranno delle sensibili ripercussioni. Ma questo, si legge ancora, potrebbe anche essere un aiuto all’Everton.

“Potrebbe essere un bene per l’Everton perché potrebbe significare che il loro tipo di attenzione è meno sulla loro attività storica e più sulle loro nuove attività” viene messo nero su bianco. E quindi anche la Roma potrebbe “beneficiare” di questo. Nel senso: con tutti i dazi che i Friedkin dovrebbero pagare per importante le Toyota, auto che loro rivendono in America, potrebbero dare maggiore attenzione alle società di calcio per cercare di ricavare un utile. Magari con degli acquisti per aumentare la concorrenza e vincere i trofei che poi, sappiamo perfettamente, sono quelli che permettono di trovare nuovi sponsor e di conseguenza fare aumentare attenzione e fatturato.