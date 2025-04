Osimhen e Vlahovic, doppio godimento Juve con lo scambio

Osimhen e Vlahovic: doppio godimento Juventus. Ecco lo scenario che si potrebbe avere alla fine di questa stagione con l’inizio del calciomercato

Con l’avvento di Igor Tudor in panchina, Dusan Vlahovic è tornato a giocare. Due partite con il croato, due presenze, senza gol però, per il serbo classe 2000 che rimane quindi in bilico per il prossimo anno.

Sappiamo anche i motivi e li ripercorriamo un attimo: Vlahovic ha un contratto che scade il 30 giugno del 2026 a un milione di euro al mese che la Juventus ha cercato di ridiscutere trovando, per ora, un muro alzato da parte dell’attaccante. I 12 milioni di euro all’anno, quindi, escono fuori da quelli che sono i paletti che Giuntoli ha imposto e dovrà imporre per i prossimi anni soprattutto se la squadra non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, diventata di vitale importanza per il progetto tecnico della Vecchia Signora. Evidente che in questo modo le possibilità di una permanenza alla Continassa sono ridotte al lumicino. E come sappiamo, la Juve, sta cercando un altro attaccante che sarebbe stato individuato in Osimhen, pallino dell’attuale direttore tecnico, che lascerà sicuramente il Napoli quando tornerà dal prestito al Galatasaray.

Anche il Gala su Vlahovic

Detto questo, un tentativo i turchi per tenere il nigeriano lo faranno ma difficilmente riusciranno nell’impresa. Non tanto per la clausola di 75milioni di euro che lo potrebbe far liberare dal Napoli, ma tanto per la volontà del giocatore che vorrebbe andare a giocare in Premier League. Ma siamo sicuri che penserebbe anche alla Juventus. Non facile, comunque, riuscire ad andare a Torino per via del veto che metterà il Napoli sicuramente anche per via della non validità della clausola per l’Italia.

E, date tutte queste informazioni, secondo quanto scritto dal giornalista turco Arda Ozkurt, se il Gala non riuscisse a prendere Osimhen farebbe un tentativo per Vlahovic che, in tutto questo, è anche sulla lista del Fenerbahce di Mou per la prossima stagione. E Giuntoli in questo modo potrebbe sorridere per due motivi: il primo è che Osimhen sarebbe “libero” e il secondo perché piazzerebbe Vlahovic.