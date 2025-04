Ten Hag esalta la Roma: nuovo bomber da 45 milioni

Ten Hag esalta la Roma. Il tecnico olandese era allo Stadio Olimpico per assistere alla sfida tra Roma e Juventus. Le voci si sono scatenate.

La sfida Champions tra Roma e Juventus si è conclusa in parità. Una bella gara, un tempo per ciascuno e rimpianti per ambedue le compagini. La corsa per l’Europa che conta si fa sempre più intricata ed avvincente. Cinque squadre per due soli posti a sette giornate dalla fine.

Lo Stadio Olimpico ha presentato il suo ‘solito’ spettacolare colpo d’occhio. La gara contro la Juventus assume da sempre una valenza particolare al di là di ciò che può proporre la classifica. Un colpo d’occhio che avrà certamente colpito uno degli ospiti d’eccezione alla sfida tra le due regine degli anni ’80. Ad assistere a Roma-Juventus vi era infatti il tecnico olandese Erik ten Hag. Una presenza, quella dell’ex tecnico del Manchester United, che ha dato fiato a ‘spericolate’ voci di mercato.

Ten Hag esalta la Roma e fa sognare i giallorossi

Erik ten Hag ad assistere alla gara della Roma. Un tecnico fresco di esonero ed una squadra in cerca di un nuovo allenatore. E se 2+2 fa 4 ecco che la soluzione finale porta al tecnico olandese come prossimo allenatore della Roma. Ma non sempre è così.

Il realtà l’ex tecnico dei Red Devils era nella capitale ospite di Devyne Rensch, suo giocatore nel periodo in cui era alla guida dell’Ajax. Erik ten Hag ha avuto, però, tempo e modo di esaltare la società giallorossa per come ha organizzato il suo ‘storico’ centro di Trigoria. Nel frattempo il mercato non riesce proprio a trattenere le sue ipotesi e per un Erik ten Hag possibile tecnico della Roma, ecco pronto il prossimo attaccante giallorosso. in Spagna El Nacional scrive come il tecnico olandese vorrebbe portare nella capitale l’attaccante del Barcellona, lo spagnolo, classe 2000, Ferran Torres.

Ipotesi suggestiva ma altamente improbabile dal momento che Erik ten Hag assai difficilmente sarà il prossimo allenatore della Roma ed anche perché l’attaccante blaugrana sta vivendo una stagione felicissima in Catalogna motivo per cui difficilmente verrà ceduto dalla società di Joan Laporta. E se cessione sarà non avverrà per una cifra inferiore ai 45 milioni di euro. Pertanto anche la Juventus, che da tempo segue il puntero spagnolo, dovrà probabilmente mettersi l’anima in pace e cercare altrove il suo rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione.