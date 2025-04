Osimhen e Conte alla Juventus: Napoli punito due volte

Osimhen e Conte alla Juventus. Il club di Aurelio De Laurentiis è in lotta per lo scudetto ma lo scenario ipotizzato dal mercato inquieta il popolo azzurro.

Relegato in tribuna dello Stadio Dall’Ara di Bologna a causa di una squalifica, Antonio Conte ha digerito da par suo, ovvero malissimo, il pareggio del Napoli contro i padroni di casa guidati da Vincenzo Italiano.

Il pareggio esterno dell’Inter a Parma andava sfruttato decisamente meglio dai partenopei. Mancano ancora sette giornate al termine del campionato di Serie A ed i nerazzurri di Simone Inzaghi mantengono inalterata la distanza dagli azzurri: 3 punti. Mentre l’Inter ha da pensare anche ai quarti di Champions League, avversario il Bayern Monaco ed alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, derby con il Milan, nel capoluogo campano si vive un’altra attesa che genera ansia ed insicurezza. Il Napoli è in piena corsa per lo scudetto ma l’ambiente ‘azzurro’ si domanda con preoccupazione se Antonio Conte sarà ancora il tecnico del Napoli la prossima stagione.

E mentre le voci si fanno sempre più insistenti le smentite sono praticamente inesistenti.

Osimhen e Conte alla Juventus. Il Napoli trema

Il tema ci condurrà probabilmente fino al termine della stagione, almeno fino a quando il Napoli non confermerà Antonio Conte per la stagione 2025-26 oppure fino al momento in cui la Juventus lo annuncerà come suo nuovo tecnico. Quale, al momento, lo stato delle cose?

Alla domanda delle cento pistole ha provato a rispondere Mirko Nicolino sul suo profilo X mettendo sul piatto una questione fin qui rimasta sotto traccia e che potrebbe invece determinare la decisione ultima del tecnico salentino: “Sul futuro di Antonio Conte potrebbe anche incidere il processo sportivo relativo al caso Osimhen. Chissà…“. Il caso di Victor Osimhen si riferisce all’acquisto dell’attaccante nigeriano da parte del Napoli nel 2020. Un’operazione di mercato che ha portato ad un’indagine della Procura di Roma per presunte plusvalenze fittizie.

Un caso che si sta trascinando ormai da tempo e che, nonostante l’assoluzione in primo grado, potrebbe ancora presentare qualche ‘grattacapo’, a livello di sanzioni, al club di Aurelio De Laurentiis sotto forma di pena pecuniaria ma anche, nel caso più grave, di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso. Una vicenda da seguire pertanto con la massima attenzione soprattutto se dal suo esito finale dovessero derivare poi le decisioni finali di Antonio Conte e di Victor Osimhen. Le più attese della stagione. Soprattutto se orientate ‘entrambe’ verso Torino, sponda Juventus che li vuole ‘entrambi’ per l’ennesima stagione del riscatto.