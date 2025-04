Calciomercato Roma, la stretta di mano non basta: assalto in Serie A

Calciomercato Roma, il futuro è tutto da scrivere e una decisione verrà presa solamente alla fine dell’anno. L’interesse in A cambia le carte in tavola

Una certezza che non riguarda purtroppo il futuro. Quello è ancora tutto da scrivere con poche possibilità che la telenovela possa finire prima della conclusione della stagione. Sì, perché ci sono troppo cose che devono essere messe a posto, sia da un lato che dall’altro. Quindi, non si sa se alla fine dell’anno sarà ancora in giallorosso.

Di certo – spiega questa mattina il Corriere dello Sport in edicola – lui vorrebbe rimanere nella Capitale anche perché, essendosi innamorato della città, avrebbe anche deciso di comprare casa. In caso di addio rimarrebbe comunque un investimento importante, ma la questione importa poco ai tifosi che, senza dubbio nemmeno in questo caso, lo vorrebbero rivedere anche il prossimo anno a Trigoria. Ma la certezza, insomma, quale sarebbe? Il fatto che domenica sera, nel derby, ritroverà una maglia da titolare dopo la squalifica che lo ha costretto a rimanere fuori contro la Juventus.

Calciomercato Roma, in bilico il futuro di Saelemaekers

Avrete capito che parliamo di Saelemaekers: il belga, arrivato in prestito dal Milan nell’ambito dell’operazione che ha portato Abraham a Milanello, non sa ancora in che squadra giocherà il prossimo anno. Come detto prima lui le idee ce le ha ben chiare in testa, ma sia i rossoneri che i giallorossi cambieranno allenatore e quindi deciderà, soprattutto, il tecnico che Furlani deciderà di prendere per la squadra lombarda.

Sì, c’è un accordo verbale tra le parti – o riscatto immediato o un altro anno di prestito con obbligo di riscatto fissato dopo un certo numero di presenze – e il Milan lo potrebbe anche rispettare. Ma oltre l’aumento del costo del cartellino c’è anche qualcos’altro in ballo, vale a dire l’interesse che Saelemaekers ha stuzzicato nella Fiorentina ma non solo, anche in diversi club di Premier League e della Bundesliga, campionato nel quale l’agente del giocatore ha solidi legami. Saele non vorrebbe cambiare squadra ma attende dei segnali concreti dal club, ma ogni decisione è rinviata alla fine dell’anno.