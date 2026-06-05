Calendario Serie A, esordio Roma, derby, Juve ed Inter: ecco tutte le date

Il programma dei prossimi impegni giallorossi in vista della stagione 2026-27

Neanche il tempo di archiviare una stagione che definire al cardiopalma sarebbe solo un eufemismo ed è già tempo di pensare al prossimo campionato. È tutto pronto, infatti, per la scoperta del calendario di Serie A 2026/27 che sarà svelato tenendo conto dei parametri diffusi nelle scorse ore.

La cerimonia, ricordiamolo, si terrà alle 18.30 nella suggestiva cornice del Teatro Regio. Come ampiamento anticipato, anche per la prossima stagione sarà confermato il calendario asimmetrico con ordine diverso tra le gare di andata e quelle di ritorno (eccezion fatta per il vincolo di almeno otto giornate prima che due squadre si affrontino nuovamente.

Accessibile in maniera gratuita sui canali ufficiali della Lega Serie A, la diretta del nuovo calendario sarà visibile anche su Sky Sport, DAZN e Mediaset. Mettiamoci comodi, insomma, per capire come saranno distribuiti gli impegni di una Roma ritornata a fare la voce grossa anche in campionato.

GIRONE D’ANDATA

prima giornata (22-23 agosto): Roma-Fiorentina

seconda giornata (29-30 agosto): Lecce-Roma

terza giornata (6-7 settembre): Roma-Atalanta

quarta giornata (13-14 settembre): Torino-Roma

quinta giornata (20-21 settembre): Roma-Inter

sesta giornata (10-11 ottobre): Como-Roma

settima giornata (17-18 ottobre): Roma-Genoa

ottava giornata (24-25 ottobre): Napoli-Roma

nona giornata (mercoledì 28 ottobre

decima giornata (31 ottobre-1 novembre)

undicesima giornata (7-8 novembre)

dodicesima giornata (21-22 novembre):

tredicesima giornata (28-29 novembre):

quattordicesima giornata (5-6 dicembre):

quindicesima giornata (12-13 dicembre):

sedicesima giornata (19-20 dicembre)

diciassettesima giornata (2-3 gennaio)

diciottesima giornata (mercoledì 6 gennaio):

GIRONE DI RITORNO