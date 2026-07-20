“Pellegrini al Milan”: la ‘proposta’ non passa inosservata

La presa di posizione non è tardata ad arrivare: di seguito il contenuto del suo intervento

Ufficializzati i rinnovi di Dybala, Celik e Mancini, la Roma continua ad interrogarsi sul futuro di Lorenzo Pellegrini. Nonostante la volontà del ragazzo, che ha messo in stand by le altre proposte convinto di potersi ancora giocare le sue chances in giallorosso, l’affondo decisivo del club non si è ancora materializzato.

Ecco perché, accostato senza troppa convinzione anche alla Juventus, l’ex capitano della Roma continua a far parlare di sé. In un mercato che ha già riservato colpi di scena, un’altra sorpresa – questa volta riguardante il futuro di Pellegrini – non è affatto da escludere.

A tal proposito, nelle ultime ore sono circolate con una certa insistenza le parole di Marco Amelia che, intervenuto in una diretta sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha consigliato al Milan di prendere in considerazione proprio la candidatura di Pellegrini.

Ecco le sue parole: “C’è un giocatore che prenderei al Milan: stiamo parlando di Pellegrini. Lorenzo è un ragazzo serio, lavoratore, che secondo me tecnicamente negli spazi stretti è veramente forte”.

Amelia ha dunque aggiunto: “Sta aspettando il rinnovo perché lui vorrebbe rimanere: però se tu mi dici un giocatore che in questo momento al Milan può migliorare il contesto, secondo me è Pellegrini”.