Prima la Roma e poi la Juve: più di 50 milioni

Emergono nuovi dettagli che coinvolgono direttamente i bianconeri e i giallorossi

Con un vero e proprio blitz e una trattativa sotto traccia, la Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Zeki Celik, svincolatosi dalla Roma lo scorso 30 giugno. L’esterno turco aveva un accordo con i giallorossi, che avevano già firmato i documenti, ma ha deciso di non controfirmare il tutto, accasandosi a Torino.

Ma gli intrecci tra le due storiche rivali non finiscono qui. Le ultime indiscrezioni in possesso di Transferfeed parlano, ad esempio, di un’irruzione bianconera per un centrocampista che è stato a lungo accostato alla Roma, ma che non è mai diventato un reale obiettivo giallorosso per via dei costi dell’operazione.

Stiamo parlando di Lucas Bergvall del Tottenham. Chiuso in mediana dagli arrivi di Sandro Tonali e Mateus Fernandes, il nazionale svedese ha chiesto la cessione agli Spurs, nonostante Roberto De Zerbi non sia molto propenso alla cessione.

Anche per questo, da Londra hanno fissato un prezzo decisamente fuori dalla portata dei club italiani, Napoli compresa, ma anche di alcuni club di Premier League che si sono visti rifiutare offerte decisamente croccanti per il calciatore: 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro).

È il caso, ad esempio, del Nottingham Forest che nei giorni scorsi è tornato alla carica con una proposta da 45 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente, e del Newcastle che è addirittura arrivato a 46 milioni di sterline.