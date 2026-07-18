Calciomercato Roma, blitz Como: 30 milioni di euro

Cesc Fabregas sogna in grande per rinforzare la rosa in vista della Champions League

Cuenca, Milla, Couto, Kaiki, Liberali e, soprattutto, la conferma di Nico Paz. Dopo aver festeggiato la storica qualificazione alla Champions League, il Como ha deciso di fare le cose in grande, partendo a spron battuto sul calciomercato.

In trattative molto avanzate anche con Davinson Sanchez per la difesa, il club lariano ha individuato obiettivi ambiziosi e importanti un po’ in ogni settore del campo, cercando di non abbandonare mai il giusto mix tra gioventù ed esperienza internazionale.

L’ultimo nome finito sotto i riflettori di Cesc Fabregas è reduce dall’esperienza non felicissima ai Mondiali con la maglia del Brasile e, almeno a livello di indiscrezioni, può portare i lacustri in rotta di collisione con la Roma.

Secondo Transferfeed, infatti, ci sarebbero stati dei sondaggi per Danilo Santos. Il centrocampista viene valutato almeno 30 milioni di euro del Botafogo, che è in trattative concrete con il Palmeiras, e oltre a Como e giallorossi piace anche ad Atalanta, Chelsea, Galatasaray, Newcastle e Zenit.