Game over Inter, UFFICIALE: Mancini ha rinnovato con la Roma

Dopo i messaggi subliminali sui social, Mancio ha firmato con i giallorossi

La foto postata nei giorni scorsi su Instagram sotto la Sud con due cuoricini giallorossi ha fatto da preludio agli annunci ufficiali. Nonostante la corte dell’Inter, Gianluca Mancini ha rinnovato il contratto con la Roma.

Dopo una trattativa iniziata lo scorso inverno, il club giallorosso e il difensore hanno trovato un’intesa sulla base di circa 3,5 milioni di euro a stagione, prolungando il precedente contratto con scadenza 2027 fino al 30 giugno del 2029.

Ecco il comunicato del club: “L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029.Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi. Congratulazioni, Gianluca!”