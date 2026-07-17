Altro che Roma, UFFICIALE: Ederson ha firmato

Nella giornata di ieri Teleradiostereo aveva parlato di un interessamento giallorosso per il brasiliano

Con Manu Koné finito nel mirino di Chelsea, Liverpool e Manchester United, la Roma è pronta ad ascoltare offerte da almeno 55-60 milioni di euro e sta iniziando a guardarsi attorno per la scelta dell’eventuale sostituto.

Nella giornata di ieri, TeleRadioStereo ha addirittura parlato di un interessamento per Ederson dell’Atalanta, nonostante il giocatore fosse ormai da giorni impegnato in un’altra trattativa: quella per il rinnovo con i bergamaschi.

Dopo aver raggiunto un’intesa per un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione, il brasiliano ha firmato il contratto di 5 anni con i nerazzurri, che hanno da poco ufficializzato l’intesa.