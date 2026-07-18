Vendetta Roma, Gasp vs Massara: la sfida tra ex non è finita

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Il club giallorosso è pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus dopo l’affare Celik

La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma in sede di calciomercato le tempistiche ristrette spesso non consentono di indugiare troppo a pianificarla. Dopo aver perso Zeki Celik, accasatosi in segreto alla Juventus nonostante un accordo raggiunto per il rinnovo, la Roma vuole subito vendicarsi con la Juventus.

Massara e Gasperini
Vendetta Roma, Gasp vs Massara: la sfida tra ex non è finita (Ansa Foto) – asromalive.it

L’agguerrita battaglia tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara sembra destinata a spostarsi su un calciatore che hanno avuto entrambi alle proprie dipendenze e che sta morendo dalla voglia di poter tornare a giocare in Italia.

Stiamo parlando di Franck Kessié. L’ivoriano si è svincolato il 30 giugno dall’Al Ahli e pur di rientrare in Serie A ha già accettato di decurtarsi lo stipendio di più della metà, scendendo da 12 a 5 milioni a stagione.

La Juve, come è noto, è sulle sue tracce da tempo ma, proprio come la Roma, non può spingersi oltre i 4 milioni di euro come offerta salariale. Ad oggi, i bianconeri sembrano ancora in vantaggio, ma nel caso in cui Manu Koné dovesse partire a stretto giro di posta, i giallorossi secondo La Gazzetta dello Sport, proveranno a recuperare terreno sul fronte Kessié.