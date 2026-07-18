Vendetta Roma, Gasp vs Massara: la sfida tra ex non è finita

Il club giallorosso è pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus dopo l’affare Celik

La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma in sede di calciomercato le tempistiche ristrette spesso non consentono di indugiare troppo a pianificarla. Dopo aver perso Zeki Celik, accasatosi in segreto alla Juventus nonostante un accordo raggiunto per il rinnovo, la Roma vuole subito vendicarsi con la Juventus.

L’agguerrita battaglia tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara sembra destinata a spostarsi su un calciatore che hanno avuto entrambi alle proprie dipendenze e che sta morendo dalla voglia di poter tornare a giocare in Italia.

Stiamo parlando di Franck Kessié. L’ivoriano si è svincolato il 30 giugno dall’Al Ahli e pur di rientrare in Serie A ha già accettato di decurtarsi lo stipendio di più della metà, scendendo da 12 a 5 milioni a stagione.

La Juve, come è noto, è sulle sue tracce da tempo ma, proprio come la Roma, non può spingersi oltre i 4 milioni di euro come offerta salariale. Ad oggi, i bianconeri sembrano ancora in vantaggio, ma nel caso in cui Manu Koné dovesse partire a stretto giro di posta, i giallorossi secondo La Gazzetta dello Sport, proveranno a recuperare terreno sul fronte Kessié.