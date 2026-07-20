Summerville alla Roma, accordo con il West Ham: cosa manca per la firma

Intesa già trovata tra club, l’olandese è davvero ad un passo dai giallorossi

Continuano ad arrivare senza soluzione di continuità gli aggiornamenti sulla trattativa Summerville. Nelle scorse ore, alcune fonti avevano parlato di una seconda offerta rifiutata da parte del West Ham, ma le ultime novità sono decisamente incoraggianti per i tifosi giallorossi.

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, infatti, l’accordo tra club è stato già raggiunto sulla base di circa 50 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. Anche con il calciatore l’intesa è totale sulla base di 4 milioni di euro all’anno per le prossime cinque stagioni.

E allora, cosa manca per la fumata bianca? Secondo la giornalista sportiva serve ancora l’intesa definitiva per quanto riguarda le commissioni, ma l’olandese è davvero molto vicino al trasferimento nella Capitale.