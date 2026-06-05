Calciomercato Roma, scacco matto Greenwood: “Accordo quadriennale”

La scelta di puntare sull’attaccante può rappresentare un autentico turning point nella corsa al ragazzo

Mason Greenwood potrebbe rivelarsi soltanto un sogno di calciomercato per la Roma. Nonostante il forte gradimento espresso da Gasperini per l’eventuale acquisto dell’ala inglese, al momento il club maggiormente intenzionato a far saltare il banco sarebbe il Fenerbahçe.

Come riferito da Yabiz Sabuncuoglu, infatti, Hakan Safi – il candidato alla presidenza della squadra turca – avrebbe raggiunto una base di intesa quadriennale con il calciatore del Marsiglia.

Dopo l’apertura di massima data dal ragazzo, dunque, il club di Istanbul avrebbe deciso di affondare il colpo con l’intento – chiaro e perentorio – di anticipare una concorrenza che resta comunque molto folta e che comprende, oltre alla Roma, anche l’Atletico Madrid.

L’accelerata impressa dal Fenerbahçe rischia però di cambiare le carte in tavola ponendo le premesse per una drastica inversione di tendenza. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse a riguardo.