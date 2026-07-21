Doppio blitz in Serie A: 40 milioni e via libera Roma

Arrivano buone notizie per il calciomercato giallorosso, ennesimo segnale
La Roma non molla Crysencio Summerville e spera di raggiungere nelle prossime ore gli accordi finali con il West Ham per quanto riguarda le cifre complessive, la percentuale sulla futura rivendita, ma anche sulle modalità di bonus e di pagamento. Dettagli non insignificanti, che i giallorossi vogliono risolvere entro le prossime 24 ore per evitare l’inserimento di altri club.
In Inghilterra, ad esempio, insistono sulla potenziale offerta da 45 milioni di sterline dall’Aston Villa, ma l’accordo raggiunto dal calciatore con Tony D’Amico ha sin qui scoraggiato passi ufficiali da parte del club di Birmingham che, invece, sta guardando anche in Italia per le eventuali alternative.
Secondo ‘calciomercato.com’, infatti, Unai Emery ha messo nel mirino Jonathan Rowe del Bologna. Valutato almeno 40-45 milioni di euro dai rossoblù, l’esterno inglese piace anche al Chelsea, pronto a cedere Alejandro Garnacho, che continua a dare priorità alla Roma per il futuro.