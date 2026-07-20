Prezzo fissato e asta per Koné: sorpasso e Roma avvisata

Continua a tenere banco il futuro del centrocampista francese, reduce dal Mondiale

Da un lato c’è la trattativa molto avanzata per Crysencio Summerville, dall’altro una potenziale asta per Manu Koné, sullo sfondo c’è sempre lei: la Premier League. In entrata e in uscita, il calciomercato della Roma ruota attorno al campionato inglese, con cifre alte e quasi paritetiche.

Al di là del giallo della clausola, Tony D’Amico sta provando a perfezionare l’accordo con il West Ham sulla base di una cinquantina di milioni di euro, dopo aver raggiunto un’intesa con l’ex Leeds da 4 milioni di euro a stagione più bonus.

Contestualmente, dall’Inghilterra continuano ad arrivare aggiornamenti sul centrocampista francese. Detto che da Trigoria partono da una valutazione non inferiore a 55-60 milioni di euro, secondo Football Insider nelle ultime ore ci sarebbe stato il sorpasso del Liverpool sul Manchester United.

I Reds sono alla ricerca di un centrocampista centrale e hanno inviato i propri scout al Mondiale per visionare da vicino il numero 17 giallorosso.