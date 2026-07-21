Accordo da 80 milioni per Summerville: volo per Roma cancellato

La fumata bianca dovrebbe arrivare già nelle prossime ore: capitolini beffati ancora una volta
La Roma si appresta a dire addio ad uno degli obiettivi cerchiati in rosso nella propria lista dei desideri. Con un vero e proprio blitz, l’Al-Hilal ha infatti scalzato i giallorossi nella corsa a Summerville trovando l’accordo con il West Ham sulla base di una valutazione complessiva di 80 milioni di euro.
A riferirlo è The Athletic che spiega come la clamorosa accelerata impressa dal club saudita abbia scompaginato i piani di D’Amico che fino a ieri credeva di avere in pugno il giocatore, forte della volontà del ragazzo.
Una convinzione resa manifesta dall’organizzazione del volo che avrebbe dovuto portare Summerville da Rotterdam a Roma: volo che, come riferito da Filippo Biafora, è stato cancellato.
In un mosaico che dovrebbe chiudersi da un momento all’altro, Eleonora Trotta ha fornito ragguagli importanti sulle cifre che andrà a percepire l’attaccante: per l’olandese è un quadriennale da circa 12-15 milioni di euro a stagione.
Dopo Greenwood, insomma, la Roma è costretta ad ingoiare un altro boccone amaro che ribalta ancora una volta le strategie di mercato dei giallorossi.