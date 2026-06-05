World Cup 2026: quali Nazionali stanno conquistando i tifosi italiani? L’analisi dei quotisti SNAI

La mancata qualificazione dell’Italia alla World Cup 2026 ha inevitabilmente modificato il modo in cui gli appassionati italiani vivono il torneo. In assenza degli Azzurri, l’attenzione si è redistribuita verso altre Nazionali, generando nuove dinamiche di interesse che trovano una prima rappresentazione nei dati sulle scelte antepost raccolti da SNAI.

Pur non potendo essere considerati una fotografia definitiva del tifo italiano, i volumi registrati prima dell’inizio della competizione offrono indicazioni preziose sulle squadre che oggi godono di maggiore consenso tra i tifosi. Le selezioni che hanno raccolto finora il maggior numero di preferenze sono:

Francia – 21,59% Brasile – 20,77% Portogallo – 16,51% Spagna – 14,70% Argentina – 5,88% Inghilterra – 5,00% Germania – 2,84% Norvegia – 2,80% Messico – 2,38% Olanda – 2,08% Marocco – 1,41%

Interessante però non è soltanto la percentuale di scelte che hanno riguardato queste squadre ma anche il mix eterogeneo presente nel ranking composto da grandi favorite, Nazionali storicamente apprezzate dal pubblico italiano e selezioni emergenti che hanno costruito la propria popolarità attraverso risultati recenti o grazie alla presenza di campioni particolarmente seguiti.

I dati SNAI raccontano la geografia del tifo italiano ma possono ancora cambiare

I dati raccolti da SNAI sulle giocate antepost mostrano un quadro di preferenze al momento solo indicativo della direzione che sta prendendo la tifoseria italiana. Le scelte degli utenti sono infatti influenzate non solo dalle aspettative iniziali, ma anche dall’andamento della competizione e dai risultati ottenuti sul campo.

In questa visione si inserisce anche l’introduzione di MyCombo, la funzionalità che permette agli utenti di costruire combinazioni personalizzate all’interno dello stesso evento. Questa modalità amplia le possibilità di gioco e, allo stesso tempo, consentirà di raccogliere informazioni ancora più dettagliate sulle scelte e sugli orientamenti dei tifosi italiani durante la World Cup 2026.

MyCombo offrirà nuovi strumenti di lettura per interpretare il comportamento della tifoseria. A partire dal portale di gioco aggiornato nel 2026, sarà interessante quindi verificare se le attuali gerarchie rimarranno invariate oppure se l’andamento del torneo favorirà l’emergere di nuove Nazionali capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico.

Anche il percorso sportivo delle squadre avrà inevitabilmente un peso rilevante. Con il susseguirsi delle fasi a eliminazione diretta e la progressiva riduzione delle contendenti, una parte dei tifosi italiani potrebbe orientare il proprio sostegno verso squadre che oggi occupano posizioni marginali o che non figurano tra le preferenze ora rilevate.

Il peso dell’Europa: le Nazionali UEFA guidano le scelte dei tifosi italiani

Uno degli aspetti più evidenti emersi dall’analisi dei quotisti SNAI riguarda la predominanza delle selezioni europee. Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Germania, Norvegia e Olanda rappresentano infatti la componente più consistente della classifica elaborata sui dati SNAI.

A guidare il ranking è la Francia, scelta dal 21,59% degli utenti. I Bleus continuano a essere percepiti come una delle squadre più complete del panorama internazionale, grazie a una rosa ricca di talento, a una continuità di rendimento ormai consolidata e alla presenza di giocatori di livello assoluto. Tra questi spicca Kylian Mbappé, autentico punto di riferimento del calcio mondiale e figura in grado di attrarre l’interesse di una larga parte del pubblico.

Alle spalle delle due favorite si colloca il Portogallo con il 16,51% delle preferenze. Una quota importante del consenso è riconducibile alla popolarità di Cristiano Ronaldo, atleta che mantiene un legame speciale con il pubblico italiano. Parallelamente, la crescita qualitativa della Nazionale lusitana ha contribuito a rafforzarne l’immagine come quadra equilibrata, competitiva e ricca di soluzioni offensive.

La Spagna occupa la quarta posizione con il 14,70%. La Roja continua a essere identificata con un modello di gioco basato sul prominente possesso palla e il buon controllo generale della partita, caratteristiche che negli anni hanno consolidato il suo seguito anche tra gli appassionati italiani. La frequente esposizione alle competizioni europee ha inoltre rafforzato la familiarità del pubblico con il calcio spagnolo.

Più distanziate troviamo Inghilterra e Germania. Nonostante il prestigio storico e l’elevato livello tecnico delle rispettive rose, entrambe raccolgono percentuali inferiori rispetto alle principali favorite. Nel caso dell’Inghilterra, la straordinaria popolarità della Premier League in Italia non sembra tradursi integralmente nelle scelte antepost ferme al 5%.

Tra le sorprese in graduatoria invece emerge la presenza della Norvegia. Il posizionamento della selezione scandinava appare fortemente influenzato dall’effetto Erling Haaland, uno dei calciatori più seguiti e riconoscibili a livello internazionale. La sua presenza ha aumentato la curiosità attorno a una squadra considerata da molti una possibile outsider.

L’Olanda chiude il gruppo delle rappresentanti UEFA presenti nella top 11. Pur registrando una preferenza contenuta, gli Oranje continuano a godere di una reputazione costruita nel tempo grazie a una tradizione calcistica associata a qualità tecnica, spettacolarità e gioco offensivo.

Brasile e Argentina per il CONMEBOL: il fascino intramontabile del calcio sudamericano

Accanto al blocco europeo, la graduatoria evidenzia la presenza di due autentiche potenze del calcio mondiale: Brasile e Argentina.

La Seleção occupa il secondo posto con il 20,77% delle scelte. Il Brasile mantiene intatto il proprio fascino grazie a un’identità storicamente legata al talento individuale, alla creatività e allo spettacolo. A questo si aggiunge il forte legame con il calcio italiano, alimentato da decenni di protagonisti brasiliani che hanno lasciato un segno profondo in Serie A. Campioni come Ronaldo, Kaká, Cafu e Ronaldinho continuano a rappresentare riferimenti iconici nella memoria collettiva degli appassionati.

L’Argentina si colloca invece al quinto posto con il 5,88%. Il successo mondiale conquistato nel 2022 ha ulteriormente rafforzato il prestigio dell’Albiceleste, che continua a beneficiare dell’enorme popolarità di Lionel Messi. La Nazionale argentina viene percepita come una squadra abituata a competere ai massimi livelli e particolarmente efficace nella gestione dei momenti decisivi delle grandi competizioni internazionali.

Messico e Marocco: due profili calcistici da monitorare

Tra le squadre presenti nella classifica SNAI meritano attenzione anche Messico e Marocco, realtà che negli ultimi anni hanno incrementato sensibilmente la propria visibilità internazionale.

Il Messico rappresenta l’unica Nazionale della CONCACAF inserita tra le undici più giocate dagli italiani. La selezione messicana è tradizionalmente apprezzata per il suo calcio dinamico e per una forte identità competitiva. Inoltre, il fatto che la World Cup 2026 venga organizzata anche sul territorio messicano contribuisce ad accrescere l’interesse degli appassionati nei confronti della squadra.

Per quanto riguarda il continente africano, il Marocco continua il proprio percorso di crescita. Le eccellenti prestazioni offerte durante la World Cup 2022 e il trionfo in Coppa d’Africa nel 2025 hanno consolidato la reputazione della formazione nordafricana, oggi considerata una delle selezioni più solide e organizzate del panorama internazionale. Non sorprende quindi che una parte del pubblico italiano la consideri una possibile protagonista anche in questa edizione del torneo.

Cosa emerge dall’analisi dei quotisti SNAI

I dati raccolti da SNAI non possono essere interpretati come una rappresentazione assoluta della propensione del tifo italiano, ma costituiscono comunque un indicatore significativo delle preferenze che stanno accompagnando l’avvicinamento alla World Cup 2026.

In questo contesto, le scelte degli utenti sembrano nascere dall’incontro tra fattori sportivi, percezione della forza delle squadre, notorietà dei singoli giocatori e componenti emotive che da sempre caratterizzano il mondo del calcio.

Con l’arrivo dei nuovi dati generati dalle funzionalità avanzate di gioco come MyCombo, sarà possibile approfondire ulteriormente queste dinamiche e comprendere non soltanto quali Nazionali raccolgono maggiore consenso, ma anche quali elementi tecnici, tattici e individuali influenzano maggiormente le decisioni dei tifosi italiani. La World Cup 2026 si conferma così non solo come il principale appuntamento calcistico internazionale, ma anche come un osservatorio privilegiato per analizzare gusti, aspettative e comportamenti della tifoseria italiana.