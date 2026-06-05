Chiesa arriva con 15 milioni: regalo Champions in Serie A

L’attaccante italiano è pronto a lasciare il Liverpool dopo due stagioni anonime

Uno in estate e uno a gennaio: la scorsa stagione Federico Chiesa ha detto no al ritorno in Italia e visto come è andata la sua annata al Liverpool molto probabilmente se ne sarà anche pentito. Ora, dopo due stagioni a dir poco anonimi, l’ex Juventus è davvero pronto a tornare in Serie A per rilanciare la sua carriera.

Atalanta, Inter, Milan, Napoli e Roma sono state in più di un’occasione accostate al 28enne di Genova. Tutte alla ricerca di rinforzi sugli esterni offensivi, i club citati sopra dovranno tuttavia guardarsi da una concorrente molto agguerrita.

Secondo Cronache di Spogliatoio, infatti, il Como è pronto a fare sul serio per Chiesa. I lariani hanno bisogno di immettere calciatori italiani in rosa e la possibilità di prendere l’ex Fiorentina per circa 15 milioni di euro stuzzica molto Cesc Fabregas per festeggiare la prima e storica qualificazione in Champions League.