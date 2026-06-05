Greenwood nella Capitale: il regalo spiazza la Roma

L’attaccante di proprietà del Marsiglia è finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato: ecco come stanno le cose

Profilo chiacchierato da tempi non sospetti, Mason Greenwood continua a calamitare su di sé spifferi ed indiscrezioni di mercato pronti a prendersi le luci della ribalta da un momento all’altro.

Protagonista di una stagione sfavillante tra le file del Marsiglia, l’inglese è finito nel mirino di diversi club che sono andati ben oltre i primi sondaggi esplorativi. Mentre il Fenerbahçe medita un assalto convinto con cui provare a far saltare il banco, Atletico Madrid e Roma continuano a monitorare l’evolversi della situazione. In tutto questo, però, occhio alle sorprese.

Secondo quanto riferito da Le10Sport, infatti, anche il Paris FC avrebbe lanciato timidi segnali di abboccamento per capire il da farsi. Alla ricerca di un profilo con il quale alzare l’asticella della sua pericolosità, bravo nell’uno contro uno e un fattore sia in termini di assist che di gol, i parigini avrebbero bussato alla porta dell’entourage del ragazzo.

Ad ogni modo, al netto del gradimento espresso dal club francese, la stessa fonte rimarca come i costi dell’operazione e la volontà del ragazzo – desideroso di mettersi in gioco in un contesto stimolante – al momento releghino il Paris FC nelle retrovie del treno di squadre interessate al ragazzo.