Formazioni UFFICIALI Roma-Atalanta: ecco il partner di Malen

Gian Piero Gasperini ha sciolto gli ultimi dubbi e scelto il sostituto di Lorenzo Pellegrini

Il tempo delle chiacchiere è finito. Tra poco più di un’ora la Roma scenderà in campo contro l’Atalanta e dovrà essere molto brava a tenere fuori dal campo le tensioni e lo stress di una settimana assurda e mentalmente impegnativa.

Una sfida decisiva per le ambizioni Champions dei giallorossi, che Gian Piero Gasperini è costretto ancora una volta ad affrontare pagando dazio all’emergenza infortuni. Con Wesley ancora ai box, il dubbio più grande riguardava l’eventuale titolarità dell’acciaccato Pisilli e la scelta del sostituto di Pellegrini. Ecco le scelte del tecnico.

Formazioni ufficiali Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino