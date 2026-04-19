Via libera Moise Kean: ‘chiusura’ lampo in Serie A

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Il bomber della Nazionale continua a far parlare di sé in chiave mercato: la presa di posizione che tocca anche la Roma

Otto gol in Serie A e uno in Conference League: un bottino troppo magro per chi – nella scorsa stagione – si era preso non poche rivincite. Fermato da non pochi problemi fisici negli ultimi mesi, Moise Kean sarà uno degli uomini mercato in casa Fiorentina.

Moise Kean, attaccante della Fiorentina
Via libera Moise Kean: ‘chiusura’ lampo in Serie A (Ansa Foto) – AsRomalive.it

 La situazione è alquanto nebulosa: come noto, dal primo al quindici luglio sarà di nuovo in vigore la clausola rescissoria da 62 milioni di euro di cui è tanto si è parlato in tempi e in modi diversi. Come spiega “Il Corriere Fiorentino”, però, difficilmente si presenterà un club disposto a versare l’intero importo della clausola. 

Il problema alla tibia che ha frenato il bomber italiano – infatti – avrebbe raffreddato l’interesse del Milan, non più convinto di affondare il colpo in maniera decisa. Se a ciò si aggiunge il fatto che al di là di qualche timido sondaggio, nessun club estero è mai arrivato ad accontentare le richieste del club gigliato e del ragazzo, l’enigma diventa di difficile risoluzione.

Impegnata su altri fronti, la Roma si è limitata a sondare il terreno diversi mesi or sono, spaventata dai costi di una trattativa che non è mai decollata. D’altro canto la Fiorentina – protagonista di una stagione largamente al di sotto delle aspettative – potrebbe vedere in Kean uno dei papabili sacrificati per rimpinguare le proprie casse.

Il cerchio come si chiuderà? Non è da escludere che i club interessati decidano di continuare a monitorare la situazione, salvo poi uscire allo scoperto qualora i toscani abbassassero le loro richieste portandole a 45-50 milioni. Difficile, al momento, ma non impossibile…