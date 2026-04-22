Addio Milano, colpo Roma: accordo raggiunto, è già in città

Novità importante per il calciomercato giallorosso dopo il blitz nella Capitale

Nonostante a Trigoria continui a respirarsi un clima da guerra fredda, con Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini che non si rivolgono la parola da quasi due settimane, alcune dinamiche di calciomercato vanno portate avanti proprio in queste settimane, che sono quelle decisive per costruire la rosa del futuro.

Su indicazione dei Friedkin, Frederic Massara ha bloccato tutte le trattative per il rinnovo, anche quelle praticamente già concluse con Cristante e Mancini, ma continua a lavorare sul mercato in entrata, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Pur sapendo che la sua posizione è in bilico, soprattutto in caso di permanenza di Gasp, il direttore sportivo giallorosso non ha cancellato gli appuntamenti in agenda e nei giorni scorsi ha incontrato il padre-agente di uno dei talenti maggiormente seguiti in Europa: Kerim Alajbegovic.

Già ufficialmente riacquistato dal Bayer Leverkusen per 8 milioni di euro, l’ala del Salisburgo ha fatto impazzire l’Italia nel playoff dei Mondiali, confermando le qualità che lo hanno fatto finire anche sul taccuino di Juventus, Inter, Napoli e Milan. Proprio per provare ad anticipare questa folta concorrenza, grazie alla mediazione di Miralem Pjanic, Massara ha incontrato il padre del 18enne, Semin.

Secondo Il Corriere dello Sport, dopo i primi contatti avviati a marzo, il direttore sportivo avrebbe deciso di affondare il colpo, trovando anche un’intesa di massima sui numeri di un ingaggio alla Pisilli: base sotto il milione di euro, con una crescita progressiva tra parte fissa e bonus. Una mossa importante che, tuttavia, non esclude inserimenti di altri club per il calciatore, valutato circa 25 milioni dal Bayer.