Roma, addio Soulé: incontro a Trigoria, tutte le cifre

L’attaccante argentino è uno dei principali indiziati a lasciare la Capitale in estate

Manu Koné, Evan Ndicka e Matias Soulé, il mercato in uscita della Roma sta ruotando soprattutto attorno a questi tre nomi. Se per il centrocampista francese non sono ancora arrivate offerte ufficiali e congrue rispetto alle richieste giallorosse, sul difensore e sull’attaccante argentino si sta muovendo qualcosa di concreto, soprattutto dall’Inghilterra.

Per quanto riguarda Soulé, le ultime indiscrezioni di mercato parlano soprattutto di Aston Villa e Borussia Dortmund, ma la grande novità riguarda i movimenti delle ultime ore a Trigoria.

Secondo Te la do io Tokyo, infatti, l’agente dell’ex Juventus, Martin Guastadisegno, oggi è a Trigoria per fare il punto della situazione sul suo assistito. Secondo Angelo Papi, il Borussia per ora non si sarebbe spinto oltre ai 28 milioni, una cifra troppo bassa per le esigenze romaniste fissate in 35-40 milioni.