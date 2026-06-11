Non solo Inter e Premier: derby in Serie A per Ndicka, i dettagli | ASRL

Il difensore ivoriano è uno dei pezzi pregiati della Roma sul mercato in uscita, la situazione

Dopo aver terminato in anticipo la stagione per un infortunio muscolare, Evan Ndicka ha raggiunto il ritiro della nazionale della Costa d’Avorio per giocare i Mondiali con la sua Nazionale. Dopo la sua terza annata in maglia giallorossa, il difensore ivoriano nelle scorse settimane ha ufficializzato la separazione dal suo storico agente decidendo di gestire da solo insieme alla famiglia la propria carriera.

D’altronde, gli interessamenti non mancano e oltre ai ritorni di fiamma di Marsiglia, Newcastle e Tottenham, non vanno perse di vista anche le potenziali sirene dall’Italia. Non è un mistero che l’Inter stimi molto il calciatore, ma non è l’unica big di Serie A che sta monitorando la situazione.

In caso di partenza di Gleison Bremer, infatti, la Juventus secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it farà un tentativo anche per il numero 5 della Roma. Valutato non meno di 35 milioni di euro dai giallorossi, l’ex Eintracht Francoforte potrebbe regalare una plusvalenza importante al club capitolino.