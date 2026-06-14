Calciomercato Roma, sprint Dybala: l’incontro porta alla firma

L’accelerata può mettere i giallorossi nelle condizioni di chiudere l’operazione: il ping pong continua

Oltre alle tante voci riguardanti il mercato in entrata e in uscita, il dossier riguardante i rinnovi dei contratti dei calciatori in scadenza non può non campeggiare nei dossier di D’Amico. Il tema Dybala, sotto questo punto di vista, continua ad essere più rovente che mai.

Dopo la fase di stallo materializzatasi nella scorsa primavera, le parti hanno ripreso i dialoghi su input di Gasperini, pronto a rimettere la Joya al suo progetto tecnico.

Ricucito soprattutto grazie all’opera di mediazione del tecnico di Grugliasco, lo strappo tra le richieste del numero 21 e la proposta messa sul piatto dalla Roma non spaventa più di tanto l’area mercato capitolina, chiamata ora ad affondare il colpo.

In tal senso, come riferito da “La Gazzetta dello Sport”, i primi giorni della settimana entrante potrebbero regalare interessanti novità: in questa finestra temporale è infatti atteso l’incontro decisivo tra l’entourage di Dybala e la dirigenza della Roma per limare la distanza tra le parti e far maturare una fumata bianca nell’aria ma non ancora trovata in tutti i suoi aspetti.