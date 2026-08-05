Nico Gonzalez rifiutato: salta lo scambio con la Juve

L’attaccante argentino è stato messo in vendita dai bianconeri, la situazione

Vittoriosa contro il Chelsea grazie al gol di Zhegrova, la Juventus è alle prese con le manovre di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Uno dei calciatori messo già da tempo nella lista delle cessioni è Nico Gonzalez. Reduce dal prestito all’Atletico Madrid, l’attaccante argentino non è stato riscattato a 32 milioni di euro dal club iberico.

Diego Pablo Simeone resta un grande estimatore dell’ex Fiorentina, ma negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Inter e di Roma. A caccia di rinforzi sugli esterni d’attacco, entrambi i club sono stati sondati da alcuni intermediari.

Per quanto riguarda i nerazzurri, nella giornata di ieri è stata ipotizzata anche la possibilità di uno scambio tra Gonzalez e Davide Frattesi.

Secondo Calciomercato.it, tuttavia, all’Inter non non interessa affatto il calciatore argentino. La valutazione della Juve, poco meno di 30 milioni di euro, non convince i nerazzurri che, oltretutto, non sarebbero nemmeno interessati a prendere in considerazione questo tipo di scambio tra calciatori.