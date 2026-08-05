Calciomercato Roma, l’accordo non salta più? Ribaltone e giallo

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulle trattative più calde dei giallorossi

Sono ore frenetiche, soprattutto sulle fasce, per il calciomercato della Roma. Dopo aver raggiunto un’intesa con l’Atletico Madrid sulla base di 17 milioni di euro complessivi, Tony D’Amico spera di ottenere il via libera definitivo anche da parte di Nahuel Molina in queste ore.

Dopo l’offerta da 25 milioni più 4 di bonus rifiutata per Read, il club giallorosso ha deciso di virare con forza sull’ex Udinese per provare a regalare brevemente il primo tassello sugli esterni a Gian Piero Gasperini. Il primo, per l’appunto, perché tra attacco e centrocampo Gasp si aspetta almeno altri tre rinforzi sulle fasce.

Nelle ultime ore, tuttavia, a tenere banco è stata anche una trattativa in uscita. Nel tardo pomeriggio di ieri, Nicolò Schira ha parlato di un rifiuto definitivo da parte di Salah-Eddine all’offerta dell’Olympiacos. Poco prima di mezzanotte, il media marocchino le360sport ha fornito un ulteriore aggiornamento.

Secondo l’articolo in questione, l’esterno mancino avrebbe richiesto un po’ di tempo in più prima di dare una risposta definitiva al club greco, che ha in mano un accordo con la Roma da 7 milioni di euro più 1 di bonus. Dietro al temporeggiamento dell’ex Twente e PSV ci sarebbe l’inserimento di una squadra spagnola e non solo la proposta dal Belgio.