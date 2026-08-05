Incubo Roma, ancora loro: dirigente a Madrid per Endrick

L’attaccante brasiliano è uno dei tanti profili attenzionati sul calciomercato

In attesa di definire tutti i dettagli dell’affare Molina e di raggiungere un accordo definitivo con il calciatore, la Roma non perde di vista le trattative legate all’attacco, di cui vi abbiamo parlato ampiamente in questo articolo. In questa sede, ci concentreremo principalmente su Endrick.

Finito da tempi non sospetti nei radar di Tony D’Amico, l’attaccante brasiliano può lasciare il Real Madrid in estate, ma il club giallorosso è pronto a considerare un affondo solamente con formule diverse rispetto al prestito secco.

A differenza di altre squadre che, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, hanno mosso passi molto concreti per l’ex giocatore del Lione. Se i recenti aggiornamenti della Turchia dovessero rivelarsi veri, il Fenerbahçe potrebbe diventare la vera bestia nera dei giallorossi sul mercato. Fanatik, infatti, non si limita a confermare l’interesse del club turco per il brasiliano, ma parla addirittura di un viaggio a Madrid di Cihan Kamer, dirigente dei gialloblu.

Nella capitale iberica, si sarebbe consumato un incontro sia con il Real, sia con l’entourage di Endrick, durante il quale il Fener avrebbe ben metabolizzato sia la formula del prestito secco, sia l’inserimento di una clausola di compensazione nel caso in cui il brasiliano non dovesse giocare un tot di partite con un minutaggio prestabilito.