Lo scambio tra Inter e Juve chiude i giochi: via libera Roma

Bianconeri e nerazzurri stanno pensando ad un’operazione che riguarda anche i giallorossi
Rivali storiche sul campo, Inter e Juventus si sono spesso fatte qualche dispettuccio anche in sede di calciomercato, ma negli ultimi giorni della sessione estiva potrebbero diventare grandi alleate, almeno secondo le ultime indiscrezioni riportate da gazzetta.it.
Secondo l’edizione online della rosea, infatti, tramite alcuni intermediari i due club starebbero pensando di intavolare uno scambio che potrebbe venire incontro alle esigenze di tutti, a partire da Luciano Spalletti e Cristian Chivu.
Nei giorni scorsi, Sky Sport aveva parlato di sondaggi nerazzurri per Nico Gonzalez, rientrato alla base dopo il prestito all’Atletico Madrid. Sfruttando questo interessamento, la Vecchia Signora potrebbe chiedere in cambio Davide Frattesi, stando al quotidiano milanese.
In uscita ormai da mesi, il centrocampista ha ricevuto offerte dall’estero, ma rimanere in Italia lo stuzzicherebbe maggiormente. Qualora dovesse andare in porto questo tipo d’operazione, verrebbe ovviamente meno l’ipotesi Roma, di per sé già debole in realtà, per l’attaccante esterno argentino.