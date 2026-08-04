Dalla Spagna, Atletico e Molina hanno già risposto all’offerta della Roma

Replica lampo del club spagnolo dopo la proposta giallorossa

Come detto nelle scorse ore, la Roma ha rotto gli indugi per l’esterno destro facendo un’offerta di circa 15-17 milioni di euro all’Atletico Madrid per Nahuel Molina. Dopo il rialzo del Feyenoord a 33 milioni per Read, Tony D’Amico ha deciso di presentare una prima proposta sia ai colchoneros che al club iberico.

La risposta, secondo MARCA, sarebbe arrivata proprio in questi minuti. Stando al quotidiano spagnolo, sia i colchoneros che il calciatore avrebbero rifiutato la prima offerta giallorossa. Il club ha esercitato di recente l’opzione di rinnovo fino al 2028 e ritiene pochi i milioni offerti, allo stesso tempo, il calciatore si trova bene a Madrid e per partire vorrebbe un ingaggio pari o superiore a quello percepito in Spagna.

Quella dell’Atletico non è stata, tuttavia, una chiusura definitiva visto che la cessione di Molina era stata messa in preventivo già da tempo, considerando che sulla destra ci sono anche Llorente e Pubill.