Rashford al posto di Leao: l’offerta folle coinvolge la Roma

Si intrecciano i destini di dell’attaccante inglese dell’ala portoghese del Milan

Nella lunga lista di attaccanti esterni semplicemente accostati o realmente seguiti dalla Roma sono finiti anche i nomi di Rafael Leao e Marcus Rashford. Pronti a valutare un addio rispettivamente al Milan e al Manchester United, i due attaccanti esterni sono reduci dall’esperienza al Mondiale e stanno conoscendo solo ora le fatiche del ritiro precampionato.

Accomunati da una tecnica indiscutibile, ma anche da un’indolenza che a volte li ha fatti rendere al di sotto delle aspettative, Leao e Rashford sono stati realmente proposti al club giallorosso, ma i costi del cartellino e, soprattutto, dell’ingaggio (7 milioni il portoghese e circa 12 l’inglese, bonus inclusi) hanno subito reso la strada in salita.

Cifre elevate che, ormai da anni, non spaventano però le big turche e una delle ultime a farne le spese è stata proprio la Roma con l’affaire Greenwood, finito al Fenerbahçe. Lo stesso club che ha fatto un’offerta ufficiale per Leao, rifiutata sia dal giocatore che dal club rossonero.

E tra le principali alternative al lusitano, ci sarebbe, oltre a Sarr del Crystal Palace, proprio il buon Rashford. Qualora l’inglese dovesse aprire alla destinazione turca, il club di Istanbul secondo The Sun sarebbe pronto a fare follie per lui, riservandogli un ingaggio a doppia cifra. Rashford al posto di Leao, dunque, ma non alla Roma… almeno per ora.