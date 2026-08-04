Doppio colpo coi soldi di Read: incontro con la Roma

Il club giallorosso nel caso in cui dovesse saltare definitivamente l’olandese, è pronta a scatenarsi

Ve lo stiamo raccontando ormai da ore, l’atteggiamento del Feyenoord nella trattativa Read non è affatto piaciuto a Tony D’Amico che dopo l’ultimo rilancio ha deciso di presentare un’offerta ufficiale anche per Nahuel Molina. Una proposta di poco superiore ai 15 milioni di euro, bonus compresi, a fronte della spesa da circa 30 milioni prevista per il terzino olandese.

Un discreto risparmio, che la Roma potrebbe ora destinare ad altre trattativa. Un rilancino per Antonio Nusa non si può escludere, ma occhio anche ad un altro nome che ormai da settimane è finito nei radar del club giallorosso.

Stiamo parlando di Alessio Cacciamani. Dopo una prima proposta da 8 milioni più bonus rispedita al mittente, D’Amico è pronto a tornare alla carica con una disponibilità economica maggiore. Nelle prossime ore, secondo Sky Sport, ci sarà un incontro diretto tra la Roma e il Torino, che parte da una valutazione di 15 milioni di euro per il suo talento.

Con l’eventuale arrivo di Molina a destra, Cacciamani viene visto anche da Gasperini come un’alternativa molto interessante a Wesley sulla fascia sinistra.