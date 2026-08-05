Accordo nella notte per Molina: “Alla Roma in due giorni”

Colloqui molto positivi tra giallorossi e Atletico Madrid per l’esterno argentino

Juan Musso, Matteo Ruggeri, Ademola Lookman e Giacomo Raspadori. No, non stiamo facendo l’elenco di ex obiettivi di calciomercato della Roma, bensì quello degli affari chiusi con l’Atletico Madrid da Tony D’Amico durante la sua reggenza all’Atalanta.

Una lista che il direttore sportivo giallorosso spera di incrementare nelle prossime ore, mettendo le mani su Nahuel Molina. Dopo la prima offerta di ieri pomeriggio da circa 17 milioni tra parte fissa e bonus, i contatti tra il club giallorosso e i colchoneros sono continuati anche in tarda serata, al punto che la trattativa è in una fase molto avanzata.

Secondo Matteo Moretto, le negoziazioni stanno andando bene al punto che “gli italiani confidano di chiudere il trasferimento tra domani e dopodomani”. Nella notte, l’Atletico ha accettato 13 milioni più quattro di bonus e ora manca solo la decisione definitiva del giocatore, che sta parlando con famiglia e agenti.