Juventus e Roma, sorpasso e incontro nella Capitale

Via libera del club capitolino, addio e cifre già stabilite

Dopo aver scippato Zeki Celik alla Roma e aver ingaggiato quell’Alajbegovic trattato da Frederic Massara anche per i giallorossi, la Juventus ha ancora diversi tasselli da sistemare per colmare il gap con le prime quattro in classifica. I capitolini, dal canto loro, sperano di chiudere in tempi brevi per due attaccanti esterni e per il laterale di centrocampo per confermarsi come una delle maggiori forze della Serie A.

Guidate da strategie simili, le due dirigenze da qui al primo settembre saranno destinate ad entrare in rotta di collisione per diversi obiettivi, ma anche a parlare tra di loro per qualche calciatore, come accaduto nelle ultime ore per Nico Gonzalez, rientrato dal prestito all’Atletico Madrid.

E proprio i colchoneros potrebbero rappresentare l’ago della bilancia tra Massara e D’Amico. Secondo MARCA, infatti, nonostante un interessamento reale e concreto, né i bianconeri, né i giallorossi hanno deciso di affondare il colpo per Matteo Ruggeri. L’esterno italiano è stato messo sul mercato dal club iberico, ma la squadra più concretamente attiva per lui sarebbe l’Aston Villa.

Secondo il quotidiano spagnolo, lunedì gli agenti dell’ex Atalanta hanno avuto un colloquio con la dirigenza dell’Atletico, favorevole alla cessione del calciatore in Premier League. Ora, si legge sull’articolo in questione, starà a Ruggeri decidere se accettare subito il trasferimento in Inghilterra o se tergiversare nella speranza che arrivi qualche chiamata dall’Italia.