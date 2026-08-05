Nusa, Fofana, Endrick e ritorno di fiamma per Soulé: il punto sull’attacco

La Roma spera di chiudere in queste ore l’affare Molina per poi concentrarsi sull’attacco

Nelle ultime ore, Atletico Madrid e Roma hanno raggiunto un accordo di massima per Nahuel Molina, alle cifre che avevamo anticipato ieri. In giornata, il club giallorosso spera di definire gli ultimi dettagli dell’accordo coi colchoneros e di ottenere il via libera definitivo anche da parte del calciatore, per cui è pronto un quadriennale vicino ai 3 milioni di euro.

Parallelamente a questa trattativa, Tony D’Amico sta continuando a lavorare anche per rinforzare l’attacco. Sul fronte Nusa c’è da fare un po’ di chiarezza, visto che le negoziazioni con il Lipsia non sono ancora entrate totalmente nel vivo, mentre sono proseguiti i contatti con l’entourage del calciatore per ribadire il gradimento ai colori giallorossi.

Ad oggi, dunque, la richiesta del club tedesco da 55-60 milioni di euro non è stata ancora rivista al ribasso, ma i colloqui da club a club riprenderanno a breve. Parallelamente, il ds romanista ha continuato ad esplorare anche il sentiero che conduce a Malick Fofana, cercando rassicurazioni sullo stato fisico del calciatore.

Ieri, l’ala belga è entrata al 75esimo di Sparta Praga-Lione, ma a fine gara Paulo Fonseca ha dichiarato che al ritorno può partire nell’undici titolare. Una frase che lascia presagire la volontà di trattenere almeno fino al ritorno (11 agosto) il ragazzo da parte dell’OL, che valuta il 21enne almeno 40 milioni di euro. Una cifra che ha sin qui congelato le trattative con l’Atalanta, ma che non sarebbe certo un problema per il Lipsia stesso, pronto ad incassare più di 115 milioni di euro per Diomande.

Restando in casa Lione, non è un mistero che i francesi riaccoglierebbero a braccia aperte Endrick, ma anche in questo caso la Roma resta uno dei club maggiormente interessati all’attaccante brasiliano, nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire alla formula in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Intanto, c’è da registrare una missione a Madrid dei dirigenti del Fenerbahçe, ancora loro.

In una sorta di ring composition, torniamo ora all’Atletico Madrid perché, secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, durante i colloqui per Molina è (ri)spuntato anche il nome di Matias Soulé, ma al momento il nome non scalda troppo gli iberici, che sperano ancora di riallacciare i colloqui con la Juventus per Nico Gonzalez.