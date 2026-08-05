Roma, accordo anche con Molina: dettagli e cifre

Il club giallorosso ha raggiunto un’intesa anche con il calciatore argentino

Dopo l’ennesimo gioco al rialzo del Feyenoord per Read, la Roma ha cambiato passo in fretta e nel giro di 24 ore ha prima raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per 14 milioni di euro più 3/4 di bonus e poi lavorato sin da questa mattina con l’entourage dell’esterno argentino.

Un’intesa è stata raggiunta su base quadriennale (più uno), per uno stipendio che supera di poco i 3 milioni di euro tra parte fissa (2,7) e parte variabile. Proprio la definizione totale dei dettagli sui bonus è l’ultimo step da compiere per lo scambio dei documenti ufficiali

A meno di colpi di scena che, visto i precedenti, è sempre meglio non escludere, nelle prossime ore Molina diventerà il terzo rinforzo romanista. Per quanto riguarda le visite mediche, Molina, proprio come Koné, è in vacanza fino al 10 agosto, a men che non decida di tagliarsi qualche giorno di ferie per accelerare le tempistiche.