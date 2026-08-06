Blitz a Madrid per la svolta: non solo Molina, la Roma ha già comunicato tutto

Il suo arrivo nella Capitale ha alimentato non pochi spifferi ed indiscrezioni: ecco come stanno le cose
In procinto di ufficializzare la trattativa per Molina ormai definita in tutti i suoi aspetti, la Roma continua a vagliare un ventaglio di soluzioni non solo in entrata ma anche in uscita.
Rientrano proprio in quest’alveo le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Matias Soulé. Non incedibile per i giallorossi, l’argentino potrebbe fare le valigie nel caso in cui arrivasse un’offerta da 35-40 milioni di euro: proposta che, allo stato attuale della situazione, non si è ancora materializzata.
Ecco perché la situazione riguardante l’ex Juventus rischia di trascinarsi ancora a lungo con il rischio concreto che D’Amico possa rivedere al ribasso le sue iniziali pretese. Ragion per cui, mentre il ragazzo prosegue la preparazione agli ordini di Gasperini, il suo entourage è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.
A tal proposito, come riferito da “Il Tempo”, l’agente del classe 2003 è stato prima in Galles nel ritiro della Roma per poi spostarsi a Madrid: l’obiettivo, neanche troppo nascosto, è quello di provare a chiudere il cerchio in tempi relativamente brevi.
Tuttavia, come già messo in rilievo dalla nostra redazione, riemersa in orbita Atletico al momento dei colloqui per Molina, la candidatura di Soulé non sembra scaldare più di tanto i Colchoneros, orientati a dare priorità ad altri profili.