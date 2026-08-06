Il Milan ha un piano per Soulé, la Roma non ci casca

Il club rossonero resta interessato all’attaccante argentino, la situazione

Dopo aver speso più di 100 milioni di euro per Gila e Gonçalo Ramos, il Milan ha tolto il piede dell’acceleratore, entrando in modalità “temporeggiamento”. Nonostante ai rossoneri servano almeno altri due innesti, la proprietà ha deciso di non affrettare i tempi per completare il mercato, anche perché spera di poter finanziarli attraverso alcune cessioni.

Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, pur rimanendo molto concreto, l’interesse rossonero per Matias Soulé non ha ancora assunto i crismi di una trattativa ufficiale. L’argentino figura nella short list rossonera, ma la richiesta da almeno 35 milioni della Roma sta per ora frenando il Milan.

Secondo la rosea, in casa rossonera vogliono esplorare la possibilità di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto a fine mercato, cosa altamente improbabile, ora e dopo, oppure attendere di incassare qualche soldo da una cessione, a prescindere dalla situazione leagta a Rafael Leao. Oltre a Soulé, sul taccuino milanista c’è anche Osorio.