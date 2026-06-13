Addio Roma dopo il rifiuto: Koné ha scelto il prossimo club

Il centrocampista francese resta un nome caldo del calciomercato giallorosso in uscita

Impegnato con la Francia al Mondiale Nord e centro americano, Manu Koné scalpita per fare il suo esordio mondiale martedì alle 21 contro il Senegal. La rassegna iridata rappresenta una vetrina importante per il centrocampista della Roma, uno degli indiziati alla cessione, viste le tante squadre a lui interessate.

Valutato non meno di 45 milioni di euro dal club giallorosso, il 25enne di Colombes è stato a lungo un obiettivo prioritario dell’Inter, ma l’interesse dei nerazzurri sembra scemato, almeno al momento.

Sulle tracce dell’ex Borussia Mönchengladbach restano, tuttavia, diversi club inglesi, ma non solo. La prima squadra a muoversi è stata l’Atletico Madrid, ma il numero 17 romanista ha rifiutato la destinazione perché ha un’altra priorità.

Secondo il Corriere della Sera, Koné spera che i sondaggi passati del PSG si trasformino in una trattativa concreta, ma anche l’Arsenal, che ha avviato dei contatti per il francese, è una pista gradita.