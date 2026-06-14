‘Giallo’ Soulé, niente clausola ma addio possibile: le ultimissime | ASRL

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Tra depistaggi e contatti concreti, il futuro dell’argentino continua a far rumore: ecco tutti i risvolti

Non incedibile, Matias Soulé è al centro dei ragionamenti in casa Roma. Dalla partenza dell’argentino i giallorossi potrebbero infatti consolidare quel tesoretto grazie al quale dare la caccia ai tanti obiettivi cerchiati in rosso nella propria lista dei desideri.

Matias Soulé in azione
‘Giallo’ Soulé, niente clausola ma addio possibile: le ultimissime | ASRL (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Uno scenario – quello legato alla partenza dell’ex Juventus – che non a caso sta alimentando non pochi spifferi di mercato. Dalla Germania, ad esempio, era trapelata l’indiscrezione secondo la quale Soulé potrebbe liberarsi dalla Roma se si presentasse un club disposto a pagarne la clausola rescissoria da 25-30 milioni di euro. 

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, però, nel contratto firmato dall’attaccante argentino non è stata inserita alcuna clausola. Contestualmente la sua quotazione di mercato è sensibilmente più alta, attestandosi sui 40 milioni di euro; tetto al di sotto del quale, almeno per il momento, i capitolini non avrebbero alcuna intenzione di scendere.

I diversi club della Bundesliga e della Premier interessati al ragazzo – Aston Villa e Borussia Dortmund su tutti, ma non solo – sono dunque avvisati: la Roma non ha alcuna intenzione di ridimensionare la portata dell’investimento fatto solo due stagioni fa. Se Soulé partirà, sarà solo alle condizioni dettate da D’Amico. 