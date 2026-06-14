‘Giallo’ Soulé, niente clausola ma addio possibile: le ultimissime | ASRL

Tra depistaggi e contatti concreti, il futuro dell’argentino continua a far rumore: ecco tutti i risvolti

Non incedibile, Matias Soulé è al centro dei ragionamenti in casa Roma. Dalla partenza dell’argentino i giallorossi potrebbero infatti consolidare quel tesoretto grazie al quale dare la caccia ai tanti obiettivi cerchiati in rosso nella propria lista dei desideri.

Uno scenario – quello legato alla partenza dell’ex Juventus – che non a caso sta alimentando non pochi spifferi di mercato. Dalla Germania, ad esempio, era trapelata l’indiscrezione secondo la quale Soulé potrebbe liberarsi dalla Roma se si presentasse un club disposto a pagarne la clausola rescissoria da 25-30 milioni di euro.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, però, nel contratto firmato dall’attaccante argentino non è stata inserita alcuna clausola. Contestualmente la sua quotazione di mercato è sensibilmente più alta, attestandosi sui 40 milioni di euro; tetto al di sotto del quale, almeno per il momento, i capitolini non avrebbero alcuna intenzione di scendere.

I diversi club della Bundesliga e della Premier interessati al ragazzo – Aston Villa e Borussia Dortmund su tutti, ma non solo – sono dunque avvisati: la Roma non ha alcuna intenzione di ridimensionare la portata dell’investimento fatto solo due stagioni fa. Se Soulé partirà, sarà solo alle condizioni dettate da D’Amico.