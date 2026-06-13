Calciomercato Roma: nuovo incontro e Greenwood con lo sconto

Nuovo aggiornamento sull’attaccante inglese, grande obiettivo di Gian Piero Gasperini

Mason Greenwood resta la stella polare che guida la navigazione della Roma nelle agitate acque del calciomercato. Gian Piero Gasperini ha stilato una lista di obiettivi ambiziosi per rinforzare l’attacco e in cima figura proprio il nome dell’esterno inglese.

Abile a giostrare su entrambe le fasce, l’ex Manchester United ha chiuso la stagione con 26 gol e 11 assist a referto, calamitando su di sé le attenzioni di diversi club europei. L’Atlertico Madrid, ad esempio, stima molto il calciatore ma non ha ancora fatto offerte al ragazzo, a differenza dei giallorossi che hanno raggiunto un’intesa di massima.

Esattamente una settimana fa, si è conclusa con un nulla di fatto la corsa presidenziale di Safi, che aveva trovato un accordo economico con il calciatore per portarlo al Fenerbahçe. Nonostante ciò, tuttavia, il club turco resta molto interessato al 24enne di Bradford. Secondo Lue Tv durante la prossima settimana potrebbe esserci un incontro sia con il calciatore che con il Marsiglia, per provare a portare il calciatore a Istanbul con uno sconto.